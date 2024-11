news

Il settore delle meme coin PolitiFi è in discesa dopo le elezioni in USA ma non tutti i token legati alla politica stanno soffrendo. La meme coin FreeDum Fighters (DUM) sta registrando un aumento della domanda, avendo superato il traguardo dei 600.000 dollari nella sua prevendita.

E dato l’entusiasmo suscitato dal recente incontro tra il presidente eletto Trump e il CEO di Coinbase Brian Armstrong, non c’è da stupirsi che il progetto PolitiFi stia guadagnando terreno.

Visita la prevendita di FreeDum Fighters

Gli investitori si precipitano alla prevendita di FreeDum Fighters mentre Trump abbraccia le criptovalute

I FreeDum Fighters sono attualmente su tutti i social media e la prevendita dei token DUM sta prendendo piede, con oltre 10,3 miliardi di token già venduti. Attualmente i token DUM sono in offerta a $ 0,00095 ciascuno, ma il prezzo aumenterà quando inizierà la prossima fase di prevendita.

È interessante notare che alcuni attribuiscono l’aumento della domanda al recente incontro di Trump con il CEO di Coinbase. Anche se i dettagli della loro chiacchierata rimangono privati, è chiaro che Trump si sta avvicinando al mondo delle criptovalute.

Molti ritengono che questo potrebbe essere l’inizio di un’alleanza tra la Casa Bianca e il settore delle risorse digitali. Gli investitori sembrano pensarla così e non hanno intenzione di aspettare per scoprirlo.

Stanno partecipando attivamente alla prevendita di FreeDum Fighters utilizzando le principali criptovalute come ETH, USDT, SOL e BNB per accaparrarsi i token DUM.

In ogni caso, la comunità è entusiasta, come dimostra l’afflusso di nuovi membri sul canale Telegram dei FreeDum Fighters.

Dal voto alle ricompense con staking elevate: ecco perché i trader investono in FreeDum Fighters

Quindi, cosa distingue FreeDum Fighters dalle altre meme coin? Tutto ruota attorno alle funzionalità del progetto.

Innanzitutto c’è il sistema di voto di FreeDum Fighters, in cui il voto degli investitori conta davvero. Mettendo i loro token DUM su un personaggio (MAGATRON o Kamacop 9000), non solo dimostrano il loro supporto, ma generano anche delle ricompense.

Ogni personaggio ha un suo rendimento e quello di Kamacop è attualmente al 408% all’anno. Si tratta di una cifra molto più alta rispetto a quella offerta dalla maggior parte delle app di staking.

Ma le funzionalità di FreeDum Fighters non finiscono qui. Il team prevede inoltre di organizzare dibattiti settimanali sui social media e la parte vincitrice riceverà ancora più token DUM.

Esiste persino un chatbot basato sull’intelligenza artificiale, “Chat with Joe”, collegato al sito web di FreeDum Fighters, che consente ai membri della comunità di ricevere aggiornamenti in tempo reale sul progetto. Tutte queste caratteristiche si uniscono per creare una meme coin che è davvero coinvolgente.

Perché FreeDum Fighters potrebbe esplodere dopo la quotazione su DEX

Cosa riserva il futuro di FreeDum Fighters? Nessuno lo sa per certo, ma i segnali puntano in una direzione promettente. Certo, le coin PolitiFi sono in calo dopo le elezioni.

I volumi di trading sono in calo e molte di queste coin sono state vendute a causa della mancanza di un caso d’uso effettivo. Tuttavia, FreeDum Fighters è diverso perché si concentra sull’utilità del titolare e con l’insediamento di Trump previsto a gennaio, le stelle potrebbero allinearsi per il primo lancio di DUM sugli exchange.

Potremmo assistere a una seconda ondata di domanda di coin PolitiFi e DUM potrebbe capitalizzare questo evento. Inoltre, il progetto continua a ricevere l’attenzione delle persone giuste.

Lo YouTuber Crypto Wire, che ha un talento naturale nello scegliere le crypto di successo, ha affermato di recente che FreeDum Fighters potrebbe avere un successo strepitoso dopo il suo debutto sul mercato.

Per coloro che sono preoccupati per la legittimità di FreeDum Fighters, sia Coinsult che SolidProof hanno dato il semaforo verde al progetto. Questi audit non hanno riscontrato problemi con gli smart contract o con il codice di DUM.

Tutto sommato, anche se nel mondo delle meme coin non c’è mai nulla di certo, vale la pena tenere d’occhio FreeDum Fighters, che potrebbe essere pronto per un futuro entusiasmante.

