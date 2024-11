Città

SARONNO – Il pugilato torna a Saronno dopo almeno trent’anni. Lo fa con un evento ben organizzato e molto apprezzato da pubblico e atleti. Gli atleti che si sono battuti lo scorso sabato alla palestra dell’Aldo Moro al Primo Trofeo pugilistico Città di Saronno, non si sono risparmiati. Ma pensare che il pugilato sia solo questo, è un errore ancora comune, e troppo spesso, come ha dichiarato il sindaco Augusto Airoldi, invitato sul ring ad esprimersi sull’evento a cui è stato concesso il patrocinio comunale: “Il fatto che questo sport sia ancora etichettato come ‘violento’, lo fa percepire come uno sport di Serie B, ma non tutti sanno che il valore formativo che questa disciplina fornisce a chi la pratica, è indiscusso”.

Gli incontri che hanno avuto luogo alla palestra (i cui spalti hanno fatto “sold out”) della scuola di viale Santuario, si sono svolti all’insegna del fair play e della sportività, perché nel pugilato si sa, sul ring l’incontro è senza esclusione di colpi, ma il rispetto per l’avversario è una regola non scritta molto sentita dagli atleti che praticano questa disciplina, e guai a chi vi trasgredisce.

I dieci incontri sono iniziati verso le 18.10, e si sono protratti fino alle 22 circa, divisi in tre riprese da due o tre minuti ciascuna. I match hanno visto gli atleti della Pugilistica Saronnese trionfare in 8 incontri su 10 (una sconfitta e un pareggio).

“Siamo una realtà ancora giovane – hanno dichiarato i due coach Davide Palumbo e Luca Gelosa in apertura – vi ringraziamo tutti di essere qui: amici, atleti, tecnici e appassionati. Un grazie speciale va all’assessore Musarò, senza il quale questo evento non avrebbe potuto svolgersi. Siamo riusciti a portare il pugilato a Saronno, ed arrivare in due anni ad addirittura 200 tesserati”.

È stato poi invitato sul ring anche Gerardo Scalcione, medaglia d’argento ai campionati italiani assoluti 2022: “Buonasera a tutti, siamo contenti di essere riusciti ad organizzare questo evento, siamo pronti a dare battaglia e forza ragazzi”.

L’assessore allo Sport Gabriele Musarò, ha voluto porre l’accento sull’importanza del valore formativo che il pugilato può avere: “Questo è il primo torneo pugilistico città di Saronno, siamo orgogliosi di ospitare l’evento fortemente voluto dal mio assessorato. La boxe ha un fortissimo valore formativo, e con l’Asd pugilistica saronnese c’è un patto per aiutare i ragazzi che hanno atteggiamenti poco inclini alle regole. Lo sport come valore sociale di inclusione e rispetto alle regole, per la costruzione del cittadino del futuro, la boxe è una disciplina che pone questo obiettivo, speriamo che sia il primo di altri eventi di questo tipo”. Durante l’evento lo stesso assessore ha dichiarato di aver praticato questa disciplina in giovane età.

All’evento ha presenziato anche il presidente della federazione pugilistica lombarda, Massimo Bugada, che ci ha tenuto a fare i complimenti agli organizzatori dell’evento e a consegnare una targa all’assessore Musarò per il sostegno che l’amministrazione sta dando alla società sportiva.

Il prossimo appuntamento importante che vedrà protagonista l’Asd, sarà il match che si svolgerà il prossimo sabato a Trieste che vedrà protagonista Gerardo Scalcione, al suo secondo incontro da professionista.

guarda tutte le foto 23



Il ritorno del pugilato a Saronno, il fotoracconto

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti