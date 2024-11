Cronaca

LIMBIATE – Momenti di apprensione ieri a Limbiate per un bimba caduta dalla bicicletta: l’incidente si è verificato in via Fiume alle 16.10. La piccola, di 9 anni, è stata soccorsa dall’auto-infermieristica e dell’equipaggio di una ambulanza della Croce viola e con l’autolettiga è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza; non è comunque apparsa in pericolo.

A Cesate tamponamento fra due automobili in via Verdi, ieri alle 10.45: è stato soccorso un uomo di 43 anni, sul posto l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che lo ha trasportato all’ospedale di Castellanza perchè fosse medicato di lievi contusioni.

A Saronno in zona stazione centrale di piazza Cadorna nel fine setitmana tre casi di intossicazioni etilica, per i quali si è reso necessario l’intervento della ambulanza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

25112024