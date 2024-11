Lazzate

LAZZATE – Dal 1 gennaio 2025, gli utenti dell’autostrada Pedemontana che non utilizzano sistemi automatici di pagamento riceveranno notifiche via email per ricordare loro di pagare il pedaggio entro i 15 giorni previsti dalla data di transito. Questa novità, annunciata dai consiglieri regionali del Pd, Angelo Orsenigo e Gianmario Fragomeli, rappresenta un passo avanti per semplificare la gestione dei pagamenti e ridurre il rischio di incorrere in sanzioni.

Una fase sperimentale per utenti con account online

Inizialmente, il nuovo sistema sarà disponibile solo per gli utenti che hanno attivato un account per il pagamento online tramite il sito web o l’app ufficiale della Pedemontana. Durante questa fase sperimentale, la società valuterà l’efficacia del servizio e l’eventuale estensione delle notifiche push direttamente sugli smartphone. “Abbiamo chiesto se fosse possibile introdurre una funzionalità che avvisasse gli utenti dell’avvicinarsi della scadenza dei 15 giorni per il pagamento del pedaggio, e ci è stato confermato che si sta lavorando in questa direzione”, spiegano Orsenigo e Fragomeli, dopo aver ricevuto risposte a una loro interrogazione sul tema.

Le difficoltà attuali degli utenti

Molti automobilisti, sottolineano i consiglieri, si trovano in difficoltà nel gestire i pagamenti:

Alcuni non si accorgono di essere transitati sotto le barriere del sistema Free Flow, che non prevede caselli fisici.

Altri, pur utilizzando l’app, non riescono a vedere il transito registrato in tempo utile per effettuare il pagamento entro i 15 giorni.

Queste situazioni portano spesso al pagamento non solo del pedaggio, ma anche degli oneri di accertamento per i ritardi.

“Le notifiche via email e, in futuro, le notifiche push sugli smartphone potrebbero rappresentare una soluzione efficace per ridurre queste problematiche e migliorare l’esperienza degli utenti”, concludono i consiglieri.

Un passo avanti per una gestione più semplice

Con l’introduzione delle notifiche, la Pedemontana mira a facilitare il pagamento dei pedaggi e a ridurre le difficoltà segnalate dagli utenti. Una misura che, se estesa e ottimizzata, potrebbe contribuire a rendere più efficiente e accessibile il sistema di pedaggio dell’autostrada.

