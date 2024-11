Città

SARONNO – Il coordinamento di associazioni 4 passi di pace, con il patrocinio del comune, invita la cittadinanza alla proiezione del film Sarura, il prossimo 28 novembre alle 20.30, al cinema Prealpi (piazza Prealpi 1, Saronno).

L’evento, dal titolo “Palestina: come resistere a una tragedia senza fine?”, si propone di aprire uno spazio di riflessione e confronto su un conflitto che sembra non conoscere tregua. Una domanda cruciale ispira la serata: come non sentirci soli e ammutoliti di fronte a questa tragedia che continua senza sosta? Attraverso Sarura, il film di Nicola Zambelli, lo spettatore potrà immergersi nella realtà di chi, nonostante le difficoltà, continua a resistere all’oppressione. Sarà un’opportunità per osservare da vicino la forza di una resistenza quotidiana che diventa non solo strumento di sopravvivenza, ma anche di speranza e ispirazione per chiunque, offrendo una via di scampo alle nostre coscienze ferite.

A seguire, ci sarà un dibattito con il regista Nicola Zambelli e con Filippo Bianchetti, medico di base varesino, che condividerà le sue esperienze di lavoro sul campo in contesti di conflitto. Il confronto con i due ospiti offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire le questioni sollevate dal film e di comprendere meglio le condizioni di chi vive quotidianamente questo dramma.

La proiezione si inserisce nell’ambito della Marcia mondiale della pace e della nonviolenza e si concluderà con la cerimonia del tè, un momento simbolico di pace e di condivisione aperto a tutti. L’ingresso è libero, e l’invito è esteso a chiunque desideri prendere parte a questa serata di riflessione e consapevolezza.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti