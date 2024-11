Città

SARONNO – Questa mattina, lunedì 25 novembre, alle 11, il Municipio di Saronno ha effettuato la consueta esercitazione antincendio annuale. L’allarme è scattato a sorpresa, coinvolgendo sia il personale comunale sia i cittadini presenti negli uffici.

L’evacuazione si è svolta senza intoppi, con tutti i partecipanti che hanno seguito le procedure previste, raggiungendo in sicurezza il punto di raccolta designato nel parco di via Cesati. Particolare attenzione è stata riservata alle persone con disabilità, per garantire un’uscita sicura e agevole.

L’esercitazione, organizzata dai responsabili della sicurezza del Comune, si ripete ogni anno per testare l’efficacia dei protocolli di emergenza e assicurare la prontezza del personale e dell’utenza in caso di reale necessità. Anche quest’anno, l’operazione si è conclusa con successo, senza causare disagi o interruzioni significative alle attività comunali.

Dopo la verifica dell’avvenuta evacuazione di tutti i presenti, il personale è rientrato negli uffici, riprendendo regolarmente le proprie mansioni. Queste esercitazioni periodiche sono fondamentali per mantenere elevati standard di sicurezza e garantire una risposta efficace in situazioni di emergenza.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti