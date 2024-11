Città

SARONNO – E’ stato deliberato l’acquisto di nuove telecamere e il rinnovamento di quelle esistenti per la videosorveglianza alla stazione di piazza Cadorna: un investimento da 75 mila euro inserito nel piano per la sicurezza. Il materiale compreso di servizio di manutenzione ed assistenza sarà fornito da un’azienda della provincia di Verona.

Negli ultimi mesi la stazione ferroviaria di Saronno è stata al centro di numerosi episodi di violenza, furti e aggressioni. Due dei quali anche a carico di agenti della polizia locale. L’ultimo episodio significativo, una lite nel quartiere Retrostazione, ha visto un uomo colpito con un pugno in faccia fine a terra privo di senso.

Per rispondere a questa situazione l’Amministrazione ha deciso di potenziare la videosorveglianza della stazione investendo 75 mila euro in telecamere d’ultima generazione. “Ci sarà un nuovo aumento del numero di telecamere, attualmente 180, e la sostituzione di quelle più vecchie. Inoltre, potenzieremo server e wi-fi per evitare rallentamenti e ottimizzare l’uso delle telecamere” aveva dichiarato il primo cittadino Augusto Airoldi presentando il progetto.

Tra le novità principali, il collegamento del sistema di videosorveglianza della stazione di Ferrovienord, che sarà messo a disposizione di polizia locale e carabinieri. “Inoltre, saranno da parte di Ferrovienord sostituite alcune delle vecchie telecamere posizionate davanti alla stazione e che coprono il marciapiede” aveva chiarito aggiunto il primo cittadino.

