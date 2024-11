Cronaca

SARONNO – Danni materiali, ma per fortuna nessun ferito, nell’incidente avvenuto qualche giorno fa in via Morandi, che ha visto coinvolti un camion per la raccolta rifiuti della Econord e una Mercedes.

L’episodio si è verificato intorno alle 9:30 del mattino, quando i due mezzi si sono scontrati lateralmente per cause che saranno accertate dagli agenti del comando della polizia locale. Alla guida del camion si trovava un 36enne di origine rumena residente a Saronno, mentre il conducente della Mercedes è un 47enne di nazionalità brasiliana residente a Monza.

Nonostante l’impatto abbia provocato danni ai veicoli, non si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario, poiché nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Gli agenti della polizia locale, prontamente intervenuti sul posto, si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante le operazioni di rimozione dei mezzi.

