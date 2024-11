Altre news

SARONNO – Il suo ultimo articolo su ilSaronno è stato sull’intelligenza artificiale scritto con quella sua capacità di guardare avanti e leggere il locale che gli permetteva di condividere con i lettori riflessioni sul domani partendo dall’oggi, nella rubrica Visto da Varese.

E’ l’ultimo ricordo che abbiamo di Ezio Motterle, storica firma del giornalismo varesino, che si è spento oggi.

Ezio Motterle è stato responsabile dell’edizione di Varese de “Il Giorno” e nei 40 anni della sua lunga carriera giornalistica ha seguito e raccontato con professionalità e intuito la realtà quotidiana della provincia varesina. Ha sempre avuto uno sguardo attento anche su Saronno e nel Saronnese e quando è andato in pensione ha deciso di collaborare con ilSaronno. Era il 2017 e da allora ogni domenica mattina il suo “Visto da Varese” ha arricchito ilSaronno. “Per me giovane giornalista alle prese con una nuova testata è stata una sorpresa e una sfida – ricorda la direttrice, Sara Giudici – lui, mio mentore con a disposizione proposte di collaborazione da svariate testate ha scelto noi “perchè siete il futuro e voglio continuare a guarda avanti”.

Con ilSaronno era stato protagonista anche di un incontro gli studenti del liceo Gb Grassi per un progetto di azienda simulata nel 2018: “Li aveva conquistati con quella sua schiettezza ma anche con la capacità di ascoltare le loro istanze facendo domande che facevano subito capire quando fosse radicata in lui l’anima del giornalista”.

Motterle era decisamente riservato riguardo la sua vita privata, tanto era generoso negli insegnamenti su quella professionale, ma parlando con lui si poteva sentire la sua passione per la vita, per il cibo, per la Francia e la musica francese protagonista anche della sua trasmissione a Radio Missione Francescana dove per lungo tempo ha curato la rassegna stampa.

“Ogni volta che scrivo un articolo di cronaca – conclude la direttrice de ilSaronno, Sara Giudici – se mi manca qualche elemento o se la frase non gira mi ricordo ancora le sue telefonate un po’ burbere nei toni ma sempre piene di stimoli e informazioni. Se ilSaronno ogni giorno esce con una notizia diversa d’apertura, se raccontiamo la città con tanta attenzione per temi cruciali come la viabilità (“Sara, tutto passa da lì, letteralmente”) lo si deve anche a quanto ho imparato da Ezio Motterle”.

25112024