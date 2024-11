Primo piano

SARONNO – Un altro intenso fine settimana di sport a Saronno, raccontato attraverso le parole dei protagonisti. Dal calcio all’Eccellenza al basket di Serie B, ilSaronno ha raccolto le impressioni di allenatori e giocatori al termine delle sfide. Ecco cosa hanno detto.

Calcio Eccellenza: Fbc Saronno – Mister Roncari

Il Fbc Saronno continua il suo percorso positivo con una nuova vittoria, 1-0 a Cinisello. Al termine della gara, mister Fiorenzo Roncari ha commentato: “Stiamo imparando a soffrire”, sottolineando la crescita della squadra nella gestione delle situazioni difficili durante le partite. Una mentalità che sta portando i biancocelesti a consolidare la loro posizione in campionato.

Guarda l’intervista completa: Calcio Eccellenza: FBC Saronno, ancora vincente – Mister Roncari

Calcio Eccellenza: Vianello (Cinisello)

Nonostante la sconfitta contro il Fbc Saronno, mister Alessio Vianello del Cinisello ha riconosciuto l’impegno della sua squadra: “Ci abbiamo provato, ma…”, evidenziando la difficoltà di affrontare un avversario ben organizzato come il Saronno. Un’intervista che restituisce il senso di una partita combattuta fino alla fine.

Guarda l’intervista completa: Calcio Eccellenza: Vianello (Cinisello) – Ci abbiamo provato, ma…

Basket Serie B: Az Saronno – Coach Gambaro

Il weekend sportivo si è aperto venerdì con una nota positiva anche per l’Az Saronno, vincente contro Fiorenzuola. Coach Stefano Gambaro ha definito il successo come “la vittoria che ci serviva”, sottolineando l’importanza di questo risultato per ritrovare fiducia e slancio in campionato.

Guarda l’intervista completa: Basket Serie B: AZ Saronno vincente su Fiorenzuola – Coach Gambaro

