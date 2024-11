iltra2

TRADATE – Grande partecipazione lo scorso fine settimana a Tradate per la serata dedicata ai ragazzi e alle ragazze di prima media, organizzata dalla Comunità pastorale. Ben 80 giovani si sono ritrovati all’oratorio per vivere un momento di condivisione e crescita, immersi in un’atmosfera di gioco, amicizia e scoperta. Protagonista della serata è stata la figura di Re Davide, un esempio di fede e coraggio, che ha guidato i ragazzi in un viaggio alla scoperta dei valori della vita e dell’importanza della comunità.

Un appuntamento che conferma l’impegno della Comunità pastorale di Tradate nel creare occasioni significative per i più giovani, favorendo momenti di aggregazione e riflessione attraverso il linguaggio a loro più vicino.

(foto: un momento di questo appuntamento)

