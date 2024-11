Sport

SARONNO – Ecco il riepilogo delle partite disputate domenica 24 novembre dalle squadre locali, suddivise per categoria.

Serie D

Castellanzese – Varesina 0-0

Nel derby varesotto, Castellanzese e Varesina hanno concluso la partita a reti inviolate. Nonostante le numerose occasioni da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. Un punto che permette alla Varesina di mantenere la vetta della classifica.

Eccellenza

Cinisello – Fbc Saronno 0-1

Il Fbc Saronno ha ottenuto un’importante vittoria in trasferta contro il Cinisello. La partita è stata decisa al 70′ da una rete di Mammetti, che ha sfruttato un’occasione preziosa per i biancocelesti. Con questo successo, il Saronno consolida la sua posizione in zona playoff.

Lentatese – Ardor Lazzate 0-2

L’Ardor Lazzate ha conquistato una vittoria esterna contro la Lentatese con un netto 0-2. Gli ospiti hanno sbloccato la partita con una rete di Fogal, mentre Rapone ha poi chiuso i conti. Tre punti fondamentali per l’Ardor nella corsa nelle zone alte della graduatoria.

Legnano – Caronnese 0-1

La Caronnese ha espugnato il campo del Legnano con una vittoria di misura. Il gol decisivo è stato segnato da Malvestio. Con questo successo, la Caronnese resta nelle posizioni che contano.

Promozione

Trionfo della Baranzatese sul Verbano. Universal Solaro vincente con l’Aurora, ko Ceriano.

Prima Categoria

Atletico Lomazzo – Sc United 0-4

Lo Sc United ha fatto sua la partita contro l’Atletico Lomazzo, imponendosi con un netto 3-1. Con questa vittoria, lo Sc United mantiene il primato in classifica.

Gerenzanese – Bovisio Masciago 0-1

La Gerenzanese continua la sua serie negativa, subendo la settima sconfitta consecutiva contro il Bovisio Masciago. La Gerenzanese dovrà lavorare duramente per invertire la rotta nelle prossime giornate.

Tradate Abbiate-Valceresio Audax 1-1

Pareggio interno per il Tradate Abbiate.

Seconda Categoria

Dal Pozzo – Aurora Desio 1-1

Il Dal Pozzo ha pareggiato in casa contro l’Aurora Desio. La partita è stata disputata a porte chiuse. Un punto che muove leggermente la classifica per entrambe le squadre.

Busto 81-Pro Juventute 0-5

La Pro Juventute ha travolto il Busto 81 con un netto 5-0. Una prestazione convincente che rilancia le ambizioni della squadra in campionato.

Città di Samarate – Amor Sportiva 2-0

L’Amor Sportiva è stata sconfitta in trasferta dal Città di Samarate.

Di Nova – Cogliatese 1-0

La Polisportiva di Nova interrompe la striscia positiva della Cogliatese.

