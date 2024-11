Sport

TORINO – Saronno si impone per 3 -1 (26-28 25-21 22-25 21-25) nella trasferta ostica contro Sant’Anna Torino e scavalca nuovamente Cirié in classifica ristabilendosi in prima posizione. Gli amaretti ormai da qualche settimana hanno ingranato e continuano a macinare successi uno dietro l’altro. L’ultima partita persa risale alla terza giornata proprio nello scontro diretto con Cirié, da lì in avanti solo vittorie.

Così ha parlato il capitano Federico Fontana sulla gara di ieri sera con Sant’Anna e più in generale dell’ottimo momento che sta attraversando la squadra: “Altra bella vittoria contro una squadra complicata da affrontare. Abbiamo vinto bene il primo set ai vantaggi, poi nel secondo siamo un po’ calati in ricezione e soprattutto abbiamo permesso al loro palleggiatore di usare più spesso i centrali, che sapevamo essere una delle loro armi più forti. Nel terzo siamo stati bravi a partire subito aggressivi e nel quarto abbiamo resistito fino alla fine per chiudere definitivamente i conti. Bene così, siamo soddisfatti... tre punti su un campo del genere sono veramente importantissimi per il nostro cammino che sin qui è ottimo.”

Saronno si riconferma dunque in testa alla classifica del girone B con 17 punti dopo 7 giornate. Seguono Cirié a 16 e la coppia Novi Ligure e Garlasco a 14. 13 punti per Limbiate, salda al sesto posto con Alto Canavese. Più arretrata Caronno con 10 punti.

Per Saronno il prossimo appuntamento è previsto in casa, sabato prossimo al Paladozio alle 18:00 contro Desio.