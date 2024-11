ilSaronnese

GERENZANO – Dopo una lunga chiusura gli ex grandi magazzini Bossi di via Clerici, o quanto meno il padiglione giallo, torneranno a nuova vita entro la fine dell’anno con la nuova proprietà Risparmio Casa. I lavori di allestimento sono già iniziati, coinvolgendo il personale della vecchia proprietà Grancasa che, ultimata la cassa integrazione, è impiegato per l’allestimento e il lancio del nuovo punto vendita.

Livio Muratore, segretario generale della Filcams Cgil Varese, fa il punto della situazione: “Il personale è già al lavoro per la preparazione del punto vendita e, come in tutte le fasi di questa vicenda, seguiamo da vicino ogni sviluppo.” Non tutti i dipendenti della precedente gestione sono tornati in servizio: alcuni hanno trovato nuove occupazioni, mentre altri sono andati in pensione i sono in disoccupazione. La squadra attuale, ridotta rispetto al passato, sta lavorando per allestire gli spazi che accoglieranno il pubblico.

Risparmio Casa, gruppo italiano attivo nella grande distribuzione di prodotti per la casa e la persona, ha acquisito nel 2023 undici punti vendita della rete Grancasa, ponendo fine a una crisi iniziata nel 2016. Tra questi, il padiglione giallo dell’ex centro commerciale Bossi di Gerenzano, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, iniziati nell’ottobre scorso.

L’apertura, originariamente prevista per marzo, ha subito diversi rinvii a causa di ritardi nei lavori e dei danni causati dal maltempo dell’estate 2023. Ora il punto vendita sarà pronto a riaccogliere la clientela entro il mese di dicembre, segnando un nuovo capitolo per uno dei luoghi simbolo del Saronnese.

