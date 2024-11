Basket

SARONNO – Anche la Az Robur Saronno (Basket serie B Nazionale) ha ricordato nella sua gara di venerdì sera la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza del 25 novembre, aderendo all’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Lega nazionale pallacanestro con Fondazione Libellula.



“Fermare la violenza contor le donne è anche compito mio, il messaggio scelto per la campagna sui campi della Serie B Nazionale Old Wild West. Un messaggio da sostenere e condividere ogni giorno dell’anno, per una società più giusta, libera e sicura” ricordano i dirigenti del club cestistico saronnese del presidente Ezio Vaghi.

(foto: lo staff della Az Robur Saronno con le magliette della campagna per la Giornata contro la violenza alle donne)

