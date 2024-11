Calcio

SARONNO – La 25′ edizione del Torneo Internazionale ‘Val de Marne’ dal 29 ottobre al 2 novembre 2024 ha visto protagoniste in un girone unico le nazionali Under 16 di Francia, Giappone, Italia e Svizzera. Come rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri è stato scelto, per meriti sportivi, Francesco Palmisano (Sezione di Saronno), classe ’98 e attualmente inserito nell’organico di Can D.

L’arbitro saronnese, partito per Parigi insieme allo staff della nazionale, dopo una prima giornata di allenamento, nella serata di lunedì ha avuto modo di conoscere gli arbitri delle altre delegazioni durante la riunione di coordinamento in cui sono state rese note le designazioni delle gare dei giorni seguenti. In particolare, ha svolto il ruolo di quarto ufficiale nella gara inaugurale Francia-Svizzera (terminata 5-1), mentre ha diretto in qualità di arbitro effettivo nelle giornate di giovedì e sabato rispettivamente Francia-Giappone e Giappone-Svizzera. Nei giorni di pausa dalle gare, oltre a proseguire con gli allenamenti con la squadra e lo staff azzurri, Francesco ha avuto anche l’opportunità di visitare la città grazie al giro sul bateau Mouches, organizzato dal distretto per l’occasione.

“Provare l’esperienza internazionale è stato sicuramente stimolante: comunicare tramite auricolari in inglese e con arbitri di altre nazioni è stato complesso, ma allo stesso tempo una grande opportunità.” Così ha parlato Francesco delle tecnologie usate nelle categorie più elevate. “La possibilità di approcciare il sistema di comunicazione e le bandierine elettroniche mi ha permesso di avere una visione più ampia sulle tematiche relative alla collaborazione con gli altri ufficiali di gara.”

Durante la cena di gala ha anche potuto confrontarsi con i colleghi sulle peculiarità dell’arbitraggio e dell’organizzazione arbitrale nelle altre nazioni. Inoltre, la vicinanza allo staff italiano, composto da allenatori, match analyst, preparatori atletici, fisioterapisti e medici ha permesso di approfondire molte tematiche calcistiche, in particolare arbitrali, spesso non note al di fuori dell’associazione. Infine, l’arbitro della ezione Aia di Saronno ha sottolineato che il livello agonistico delle gare ha permesso di esprimere al meglio il potenziale fisico e atletico, avendo diretto partite intense e prive di interruzioni; ha poi constatato che la preparazione dei calciatori a tutto ciò che può accadere durante i 90 minuti non si allontana molto da quella degli arbitri di Serie D.

