Città

SARONNO – Un viaggio tra le atmosfere del Natale e dell’inverno con lo sguardo e lo scatto di chi ama e pratica la fotografia. Torna, per l’edizione 2024, il calendario dell’Avvento de ilSaronno, pronto a sorprendere e a emozionare ancora una volta i lettori.

Dopo aver celebrato le poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, il Museo della Ceramica Gianetti nel 2022 e il Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023, il calendario di quest’anno rinnova l’impegno della testata nel valorizzare il patrimonio culturale locale.

Grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni e alla collaborazione del Gruppo fotografico Agorà Saronno, il progetto prosegue con lo stesso entusiasmo che l’ha reso un appuntamento imperdibile. Un legame, quello con il Gruppo Agorà, che si è già dimostrato vincente durante il Fotofestival, dove ilSaronno ha svolto il ruolo di mediapartner per diverse edizioni.

Dal 1° al 25 dicembre, ogni giorno sarà un’occasione per scoprire suggestioni e immagini che raccontano Saronno e le sue eccellenze, ma anche paesaggi lontani dalla quotidianità locale. L’articolo uscirà al mattino presto dando a tutti l’opportunità di scoprirlo come le “caselline” del tradizionale calendario.

“È un progetto che ci riempie di entusiasmo – dichiara Sara Giudici, direttrice di ilSaronno – perché rappresenta non solo una tradizione ormai amata dai nostri lettori, ma anche un’opportunità per collaborare con realtà cittadine come il Gruppo Agorà, che con il loro talento e la loro passione ci aiutano a raccontare la nostra città. Questo calendario è il nostro regalo per Saronno e un invito a riscoprirne la bellezza.”

“Abbiamo scelto di supportare anche quest’anno questo progetto perché incarna i valori del Natale, come la condivisione e l’unione, e al tempo stesso valorizza il nostro territorio e le sue eccellenze. – commenta Enrico Cantù, fondatore e titolare di Enrico Cantù Assicurazioni S.r.l. Società Benefit. Questi aspetti riflettono profondamente il nostro impegno: assicurare serenità alle persone, costruire relazioni di fiducia e vicinanza e favorire quella connessione che rende le comunità più forti e coese.”

Anche quest’anno, il calendario dell’Avvento de ilSaronno si conferma non solo un appuntamento atteso, ma un momento per celebrare insieme la magia del Natale con un appuntamento quotidiano che mostra una ricchezza della comunità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti