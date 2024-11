Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Anche quest’anno il gruppo Alpini di Caronno Pertusella rinnova l’appuntamento con l’iniziativa solidale “Coccole di Natale“, un progetto che unisce generosità e spirito natalizio. Realizzata in collaborazione con gli oratori locali, le scuole dell’infanzia San Vincenzo de Paoli e Cardinal Colombo, e l’istituto comprensivo Alcide de Gasperi, l’iniziativa invita la comunità a preparare scatole regalo destinate a chi vive in difficoltà.

L’idea è semplice ma carica di significato: decorare una scatola, come quelle delle scarpe, in tema natalizio e riempirla con piccoli doni utili e affettuosi. All’interno, i promotori suggeriscono di inserire un indumento intimo caldo, un dolce, un prodotto per l’igiene personale o la bellezza, un passatempo e un biglietto gentile, capace di portare conforto e un sorriso.

Il momento clou della raccolta è fissato per il 15 dicembre, dalle 16.30 alle 18, all’oratorio Don Bosco. Per rendere ancora più speciale l’evento, sarà allestito un presepe vivente, trasformando l’occasione in un momento di condivisione e spiritualità per grandi e piccini.

Le scatole raccolte saranno distribuite a diverse associazioni benefiche, tra cui i City Angels, le suore missionarie della carità, Pane Quotidiano, il Progetto Arca e il gruppo “Sulle ali d’Aquila” di Busto Arsizio. Grazie a questa rete solidale, i doni raggiungeranno coloro che più ne hanno bisogno, portando un po’ di calore e gioia nelle festività natalizie.

Un’iniziativa che, ancora una volta, dimostra la forza della comunità di Caronno Pertusella, capace di unire tradizione e solidarietà per fare la differenza nella vita degli altri.

(foto d’archivio)

