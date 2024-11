Cronaca

GERENZANO – Nella serata di lunedì 25 novembre, si sono registrati tentativi di furti nelle abitazioni situate nelle zone di via Roma, via Pio XI e via Pirandello. L’amministrazione comunale ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini e invitarli a prendere precauzioni.

L’appello invita a prestare attenzione non solo alle abitazioni ma anche ai box, suggerendo semplici accorgimenti per scoraggiare i malintenzionati. Tra le strategie consigliate, l’uso di luci esterne accese e dispositivi come radio o televisori, che possano dare l’impressione di una casa abitata, anche in momenti di assenza.

Le autorità locali esortano i residenti a segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine, ricordando l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire episodi simili.

(foto archivio)

