Il libro, selezionato fra i partecipanti al prestigioso premio Campiello 2023 di Venezia, è un instant-book illustrato con 31 fotografie dello stesso autore come omaggio artistico “…alle indicibili sofferenze del popolo ucraino, dopo l’invasione militare russa 2022” . Come per i precedenti pomeriggi domenicali è stato offerto un tè con dei dolci a tutti i nostri ospiti. Stiamo già pesando al programma di presentazione dei libri per il 2025 per continuare questa iniziativa tanto gradita al pubblico.

