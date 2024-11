iltra2

VENEGONO INFERIORE – “Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si è tenuta a Venegono Inferiore una serata di riflessione in collaborazione con l’associazione Eos e l’istituto Don Milani che ci ha presentato un meraviglioso cortometraggio premiato anche al festival di Venezia, sul tema della violenza di genere!” E’ il sindaco Mattia Premazzi che ricorda l’evento che si è svolto lo scorso fine settimana.

“L’arte come modo di espressione e speranza per cambiare la realtà eliminando i pregiudizi sul ruolo della donna nella nostra società” fa notare Premazzi.

Non solo a Venegono Inferiore ma in quasi tutte le località della zona si sono tenuti appuntamenti ed inizitive di sensibilizzazione per la Giornata contro la violenza alle donne.

