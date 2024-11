Città

SARONNO – È stata la curiosa vicenda dell’appello per riavere i documenti rubati in cambio di una fornitura di ravioli per Natale la notizia più letta ieri su ilSaronno.

https://ilsaronno.it/2024/11/25/saronno-ennesimo-furto-in-centro-insolita-la-ricompensa-i-ravioli-per-il-pasto-di-natale/

In arrivo nuove telecamere di ultima generazione in stazione: l’Amministrazione ha investito 80 mila euro per migliorare la sicurezza e il monitoraggio dell’area.

https://ilsaronno.it/2024/11/25/saronno-nuove-telecamere-e-server-dultima-generazione-per-la-stazione-investimento-di-80-mila-euro/

Da inizio 2025, con il nuovo sistema di Pedemontana, sarà impossibile dimenticarsi di pagare i pedaggi autostradali: un sistema più efficiente e puntuale per la gestione dei pagamenti.

https://ilsaronno.it/2024/11/25/pedemontana-da-inizio-2025-sara-impossibile-dimenticarsi-di-pagare/

Un incidente tra un camion Econord e una Mercedes accertamenti in corso per chiarire le dinamiche dello scontro.

https://ilsaronno.it/2024/11/25/saronno-scontro-tra-camion-econord-e-mercedes/

La comunità ha ricordato con affetto Ezio Motterle, storica firma de Il Giorno ed editorialista de ilSaronno, scomparso ieri.

https://ilsaronno.it/2024/11/25/si-e-spento-ezio-motterle-storica-firma-de-il-giorno-ed-editorialista-de-ilsaronno/

Ha riscosso grande successo il flash mob organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con un forte messaggio sociale ed emotivo.

https://ilsaronno.it/video/25-novembre-flash-mob-di-grande-effetto-a-caronno-pertusella-contro-la-violenza-sulle-donne/

