Altre news

SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, per un totale di 6 mm. Nel corso della giornata, è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e un assorbimento dei fenomeni. La temperatura massima sarà di 9°C, mentre la minima si attesterà a 6°C. Lo zero termico è previsto a 2534 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Sudest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata. Per maggiori dettagli, consulta le previsioni su 3BMeteo.

TRADATE – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, per un totale di 6 mm. Nel corso della giornata, è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e un assorbimento dei fenomeni. La temperatura massima sarà di 9°C, mentre la minima si attesterà a 5°C. Lo zero termico è previsto a 2482 metri. I venti saranno deboli e proverranno da Sudest al mattino, mentre nel pomeriggio saranno assenti. Nessuna allerta meteo segnalata.

LAZZATE – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, per un totale di 7 mm previsti. Nel corso della giornata si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità e all’assorbimento dei fenomeni. La temperatura massima sarà di 8°C, mentre la minima si attesterà a 6°C. Lo zero termico è previsto a 2519 metri. I venti saranno deboli da Sudest al mattino e assenti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.