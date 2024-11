Politica

SARONNO – “Il vero amore non fa male! L’amore è rispetto, ascolto, sostegno reciproco. Non c’è spazio per violenza, paura o sopraffazione. La lotta per il rispetto e la dignità di ogni donna è una battaglia che riguarda tutti, non solo in questa giornata. Fuori la voce, facciamoci sentire! La forza delle donne vince su ogni forma di violenza!” Così l’ex europarlamentare saronnese Lara Comi, esponente di Forza Italia, per la Giornata contro la violenza alle donne.

Comi ha pubblicato questo messaggio sui social, cn una sua fotografia con il simbolo della campagna di sensibilizzazione per la Giornata contro la violenza alle donne. Compagna promossa anche nella zona in tanti ambiti, e declinata con molti eventi in tutte le località del comprensorio del Saronnese.

