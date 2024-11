news

Mog Coin ($MOG) e CatSlap ($SLAP) sono in prima linea nel mondo delle meme coin a tema gatto, con i prezzi delle monete destinate a raggiungere livelli sempre più elevati.

Il prezzo di $MOG è aumentato del 5% nelle ultime 24 ore, mentre CatSlap, una moneta sempre a tema gatto appena lanciata, ha registrato un altro sorprendente aumento, +4%. $SLAP è stato lanciato ieri sulle piattaforme decentralizzate (DEX) ed è una meme coin basata su Ethereum.

Nella giornata di ieri, CatSlap è stato il numero uno tra le coppie più scambiate su DexTools, attirando i trader affamati di meme coin. Gli investitori si aspettano un ulteriore incremento del prezzo, con l’obiettivo di raggiungere i $0,0060.

Il volume di trading di $SLAP nelle ultime 24 ore ha raggiunto i 7 milioni di dollari, con circa 1.448 transazioni DEX e si prevede che il numero di portafogli che possiedono il token superi presto i 1.000. Inoltre, il numero di follower sui social (X e Telegram) ha superato i 1.800 e questi numeri stanno crescendo rapidamente.

La capitalizzazione di mercato completamente diluita di $SLAP è superiore ai 20 milioni di dollari e potrebbe raddoppiare nelle prossime 24 ore se il prezzo dovesse superare i $0,005 nel prossimo weekend. Questi sono numeri impressionanti per una moneta così giovane.

Un’importante novità in arrivo per $SLAP: nel mirino c’è Binance?

Sul sito di CatSlap è apparso un avviso con un conto alla rovescia che segnala un annuncio importante previsto tra circa 10 giorni.

L’annuncio potrebbe riguardare un nuovo progetto di gamification o la possibile quotazione su exchange centralizzati (CEX). Ci si chiede se Binance, Coinbase o Robinhood potrebbero essere interessati a listare CatSlap.

Inoltre, la homepage di $SLAP ora rivela che il token ha il proprio DEX, dove è possibile acquistare e fare staking del nuovo token. Si tratta di un segnale positivo, che indica che gli sviluppatori del progetto hanno progetti a lungo termine per CatSlap, come confermato anche nella roadmap del progetto.

Gli staker guadagnano il 40% annuo, con un periodo minimo di staking di sette giorni. Chi desidera ritirare i propri token prima del termine dovrà bruciare una parte delle proprie monete.

Per favorire l’adozione e aumentare la visibilità, CatSlap ha collaborato con il nuovo wallet Best Wallet, dove il token può essere acquistato facilmente in un ambiente sicuro e affidabile. Basta visitare la sezione “Upcoming Tokens” nell’app per acquistare il token.

$1,8 milioni di liquidità bloccata: un’altra prova della solidità di CatSlap

Un ulteriore indicatore rialzista per $SLAP è il fatto che sono stati bloccati $1,8 milioni di liquidità nella coppia di trading SLAP/WETH per 60 giorni. Questo mostra che il team dietro CatSlap, che si dice abbia legami con dogwifhat (WIF), è completamente impegnato nel progetto.

Dopo aver raggiunto un massimo storico di $0,004757, il prezzo nelle ultime ore ha superato questo traguardo raggiungendo il nuovo ATH di $0,004771. I tori ora guardano al prossimo livello di $0,00514.

Mog Coin e le potenzialità di CatSlap: investire oggi potrebbe offrire enormi guadagni

Mog Coin è aumentato del 5% oggi, raggiungendo il valore di $0,000002636, ma è cresciuto di ben 667 volte dal suo lancio a luglio 2023. Attualmente, Mog Coin è solo 11% rispetto al suo massimo storico. Una crescita simile per CatSlap potrebbe avvenire rapidamente, vista la situazione di mercato favorevole.

Per dare un’idea dei guadagni che potrebbero aspettarsi gli investitori, un investimento di $500 in CatSlap oggi, se dovesse aumentare di 667 volte, porterebbe a guadagni di $333.500. Sono questi i ritorni straordinari che rendono le meme coin così attraenti nel mercato delle criptovalute.

CatSlap: il “clic” che sta conquistando gli investitori

Il mercato delle meme coin a tema gatto è in continua espansione, con Popcat che guida la classifica con una capitalizzazione di mercato di 1,54 miliardi di dollari. CatSlap, tuttavia, si sta facendo notare con una proposta simile, ma migliorata. Entrambi i giochi si basano su un “clicker game”, ma in CatSlap ogni clic provoca uno “schiaffo”. Continuando a cliccare, i giocatori accumulano schiaffi, che vengono poi conteggiati in una classifica globale.

Il gioco è estremamente coinvolgente, il che incentiva la partecipazione della community in modo divertente. Come tutti i giochi di successo, CatSlap è molto “addictive”.

Le novità non finiscono qui, poiché il progetto ha riservato il 10% della fornitura totale per i premi alla community, un segnale che potrebbe portare alla creazione di una funzionalità play-to-earn (P2E), che metterebbe CatSlap in una posizione di vantaggio rispetto a Popcat, che non offre alcun tipo di ricompensa per gli utenti.

