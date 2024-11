Limbiate

LIMBIATE – “Siamo quasi alla meta! Il nuovo parco di via Sardegna prende sempre più forma e presto sarà pronto per essere vissuto dalla comunità”. A dare le ultime novità sui lavori in corso nell’area verde cittadina sono i responsabili dell’Amministrazione civica limbiatese.

Proseguono dal Comune: “I tavoli da ping pong sono stati installati, le aree gioco e fitness stanno per essere completate, e gli spazi per il verde che circonderà l’area cominciano a delineare il volto del parco. Il progetto prevede aree per lo svago in bicicletta, un campo polivalente, un’area fitness e spazi ricreativi pensati per tutte le età. Un luogo di socialità e benessere, che sarà presto consegnato ai cittadini per essere vissuto appieno”.

(foto: lavori in corso al parco di via Sardegna a Limbiate)

26112024