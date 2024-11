iltra2

VENEGONO INFERIORE – La rassegna musicale “Suoni, musica, emozioni” torna a incantare il pubblico con un nuovo appuntamento. Venerdì 29 novembre alle 21 la chiesa parrocchiale di piazza San Giacomo e Filippo a Venegono Inferiore ospiterà un evento intitolato “La musica oltre gli 88 tasti”.

La serata vedrà protagonista il pianista Gaetano Di Blasi, che eseguirà un repertorio straordinario con musiche di Schumann e Musorgskij. Ad arricchire l’esperienza musicale sarà la guida all’ascolto curata da Paolo Toscano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta delle opere presentate.

L’ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di godere di una serata di grande musica in un’atmosfera suggestiva. Un’occasione per gli amanti della musica classica e per chi desidera vivere un momento culturale di alta qualità.

(foto archivio; un precedente evento musicale in una chiesa della zona)

