Città

SARONNO – Per il periodo natalizio, gli autobus urbani di Saronno saranno gratuiti. Da domenica 1 dicembre a lunedì 6 gennaio, il comune di Saronno coprirà interamente i costi del trasporto pubblico locale per incentivare l’utilizzo degli autobus in città.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e il vettore Stie. L’obiettivo è duplice: agevolare i cittadini negli spostamenti per gli acquisti natalizi e le tante iniziative festive previste, e al contempo ridurre il traffico e l’impatto ambientale.

“In un periodo dell’anno in cui è importante sostenere gli spostamenti con i mezzi pubblici, sia per le compere natalizie che per le tante iniziative di festa che l’amministrazione ha previsto – spiega l’assessore alla Mobilità e Ambiente, Franco Casali – abbiamo voluto offrire un servizio gratuito che permetta ai nostri concittadini di recarsi in centro città lasciando l’auto a casa, evitando così il congestionamento delle strade, facendoli risparmiare su costi del carburante e tempi per la sosta e dando, non meno importante, un contributo alla sostenibilità ambientale. Tutto questo senza che spendano un euro, proprio perché in questo periodo non sarà necessario fare biglietti e abbonamenti per il trasporto sui pullman arancio urbani”.

Il servizio gratuito riguarderà le linee 1, 2, 3, 4 e 5 della Stie, coprendo sia le singole corse sia gli abbonamenti mensili del mese di dicembre. L’iniziativa sarà promossa anche con vetrofanie sugli autobus, per informare e invitare i cittadini a sfruttare questa opportunità.

