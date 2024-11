Città

SARONNO – Davide Da Re vince il 1′ Open Saronno, torneo gratuito organizzato dal Risiko club Gerenzano in collaborazione con il Minigolf Saronno, e negli spazi della struttura saronnese di via Ungaretti.

Stefano Zendron vince la lotteria organizzata per l’evento “Indovina chi…” pronosticando il primo posto di Giuseppe Rizzo al termine delle due partite. “Grazie a tutti i 35 giocatori (+Bill Carson che non è potuto mancare al grande appuntamento) “che ci hanno fatto compagnia in questa bellissima e riuscitissima domenica” dicono all’organizzazione. Appuntamento a Giovedì sera per la prosecuzione normale delle nostre serate” rimarcano i responsabili del Risiko club.

Al Minigolf di Saronno tutto possono cimentarsi in questo gioco, sempre a disposizione molto “scatole” per iniziare una partita con gli amici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

26112024