Comasco

ROVELLO PORRO – Natale senza lasciare indietro l’ambiente: l’associazione Ave di Rovello Porro lancia l’iniziativa riciclona dedicata ai più piccoli, “Eco-collage”. Un disegno a tema natalizio realizzato con materiali di recupero: lana, plastica, cartoncini, ma anche adesivi e tutti quei materiali che sarebbero, altrimenti, destinati ad essere gettati. A partecipare saranno le scuole elementari del paese, dalla classe prima alla quinta, che avranno occasione di imparare e riflettere sull’importanza dell’ambiente e sulla necessità di riciclare il possibile.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione del comune di Rovello Porro, vedrà poi tutti i lavori esposti domenica 8 dicembre in piazza Porro, in occasione della festa del paese. Quello stesso pomeriggio verranno poi premiati i cinque disegni meritevoli, secondo la giuria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: piazza Porro durante un precedente evento natalizio)

26112024