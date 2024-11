Città

SARONNO – Sabato 30 novembre alle 20.45 arriva sul palco del Giuditta Pasta uno spettacolo tutto natalizio. Musica e narrazione si fondono per trasportarci indietro nel tempo e rivivere la mattina dell’antivigilia.

La mattina del 23 dicembre 1952, nella caserma dei Carabinieri di Bellano, si presentò tal Americo Rigazzi, coltivatore diretto, per avvisare di aver subito un furto. Furto di capponi specificò il Rigazzi al Carabiniere Ausilio … ‘merce’ particolarmente preziosa alla vigilia del Santo Natale. È questo l’incipit del racconto di Andrea Vitali, adattato da Francesco Pellicini, che ne cura anche la regia.

Protagonista dello spettacolo, scandito dalla presenza di due interpreti (Francesco Pellicini e Andrea Vitali), e due musicisti (Massimiliano Peroni alla chitarra classica e Fazio Armellini alla fisarmonica), è Americo Rigazzi che non ha un minuto da perdere. Mancano poche ore a Natale e i tre capponi che aveva allevato per il pranzo della festa sono spariti. Rubati. Lui sa da chi, e sospetta anche dove il malfattore li tenga. Se i carabinieri si spicciassero, farebbe in tempo a recuperarli, perché altrimenti va a finire che se li mangia qualcun altro e addio. Per questo è lì, in caserma, a chiedere che gli diano retta. Sua moglie non è tipo da sentire ragioni: a Natale, in tavola, ci vogliono i capponi. Punto. Ma le cose non vanno lisce come il Rigazzi vorrebbe. Non è che uno può pretendere di dare ordini ai carabinieri. E poi è Natale anche in caserma, o no?

Con l’abilità nel tratteggiare storie e personaggi che restano nel cuore dei lettori, Andrea Vitali allieta il nostro Natale con un racconto che condisce di sana ironia la festa dei buoni sentimenti. L’arguzia spesso è più efficace del rigore della legge, e un buon stratagemma distribuisce a ciascuno il suo, senza tanti orpelli. Perché il sapore del Natale non è uguale per tutti, e non è detto che sia quello che ognuno si aspetta.

(foto di Carlo Borlenghi)

