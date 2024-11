Città

SARONNO – Si complica la seduta di consiglio comunale in programma per giovedì 28 novembre. I documenti inviati ai consiglieri comunali per discutere la variazione di bilancio da approvare entro il 30 novembre, non sono scaricabili e quindi la lista civica Obiettivo Saronno ha chiesto il rinvio del punto all’ordine del giorno per il mancato rispetto dei 5 giorni previsti per la consegna dei documenti.

QUI IL PUNTO SULLA SITUAZIONE POLITICA SUL FRONTE DELLA CRISI DI MAGGIORANZA

Ma andiamo con ordine: giovedì 28 novembre è convocato un consiglio comunale per nominare il nuovo presidente dell’assemblea cittadina dopo le dimissioni di Pierluigi Gilli. L’odg prevedeva anche l’approvazione di una variazione di bilancio ma… il link per scaricare i documenti inviato ai consiglieri non rendeva possibile recuperare gli atti.

Oggi Obiettivo Saronno ha inviato una mail al vicepresidente del consiglio comunale Francesco Licata, alla segreteria e all’intera assemblea spiegando i problemi tecnici e sottolineato come l’impossibilità di scaricare i documenti renda mancante la consegna dei documenti 5 giorni prima della data di convocazione e di fatto renda il punto non affrontabile nel prossimo consiglio comunale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti