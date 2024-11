Città

SARONNO – Rinviata la discussione e l’approvazione della variazione di bilancio per l’impossibilità di scaricare i documenti segnalati da Obiettivo Saronno.

“A seguito della comunicazione pervenuta da alcuni consiglieri, opportune verifiche hanno rilevato che, rispetto alla documentazione inviata per la seduta consiliare, non erano accedibili due file sui 15 inviati a causa di un problema tecnico risolto poi questa mattina. Nella comunicazione di convocazione del Consiglio comunale e di deposito degli atti propedeutici alla seduta si dava indicazione rispetto al fatto che, come da regolamento e come da prassi, tutti i documenti erano comunque disponibili, anche in formato cartaceo, presso la segreteria comunale per il ritiro manuale.

Nonostante ciò, al fine di andare incontro alla richiesta del gruppo consiliare di Obiettivo Saronno, il vicepresidente del Consiglio comunale Francesco Licata ha ritenuto di procedere scorporando la discussione sulla variazione di bilancio e mettendo questo punto all’ordine del giorno di un secondo Consiglio comunale.

La commissione consiliare Bilancio, invece, durante la quale vengono esaminati e approfonditi gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio e i relativi atti, rimane fissata per questa sera alle 19, così come previsto”.

