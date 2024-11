SARONNO – Un avvistamento insolito ha catturato l’attenzione ieri pomeriggio sul gruppo Facebook più seguito di Saronno, “Sei di Saronno se”. Una residente ha segnalato la presenza di una gallina che camminava tranquillamente lungo via San Francesco, nei pressi del semaforo.

L’animale, descritto come bianco e rossiccio, è stato notato in una situazione potenzialmente pericolosa per il traffico. La segnalazione sui social invitava il proprietario a recuperare la gallina prima che potesse essere investita.

L’episodio ha suscitato una serie di commenti da parte degli utenti del gruppo: c’è chi ha provato a contattare i proprietari di galline della zona e chi ha colto l’occasione per fare un po’ di ironia sull’insolita scena.

(foto archivio)

