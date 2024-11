Eventi

SARONNO – Il prossimo giovedì 12 dicembre, alle 21, il Cinema Prealpi di Saronno ospiterà lo spettacolo Andrea Catavolo Show: una serata all’insegna della comicità e del divertimento, pronta a conquistare il pubblico con risate e leggerezza.

Andrea Catavolo, conosciuto per il suo programma mattutino su Radio Studio+, l’emittente di Desenzano del Garda, tiene compagnia ai suoi ascoltatori ogni giorno dalle 7 alle 9, con la sua ironia travolgente e la capacità di rendere spassosi anche i piccoli episodi della quotidianità.

Ad affiancarlo ci sarà Ugo Parmisano, collaboratore noto per il suo lavoro nella stessa radio, mentre la regia tecnica sarà invece affidata a Christian Boselli, anch’egli dj di Radio Studio+, che curerà audio e luci.

I posti sono limitati, e per partecipare è necessario prenotare al numero 389 83 34 825. Non perdete l’occasione di passare una serata diversa dal solito, in compagnia di Andrea Catavolo e del suo irresistibile mix di battute, sketch e situazioni esilaranti.

(foto archivio)

