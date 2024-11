news

FENEGRO’ – Un grave incidente è avvenuto stamattina, martedì 26 novembre, in via Bergamo ad avere la peggio un motociclista 23enne in codice rosso al Sant’Anna.

E’ successo alle 7,28 con un violento scontro frontale tra un’auto e una moto lungo la SP 32. Nell’impatto, il motociclista è stato sbalzato per circa dieci metri, finendo sotto un mezzo pesante parcheggiato nelle vicinanze. L’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi è stato decisivo per estrarlo e mettere in sicurezza l’area.

Il motociclista, un ragazzo di 23 anni, ha riportato un grave trauma al bacino e a un arto inferiore. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.

Nell’auto coinvolta viaggiavano una donna di 52 anni, alla guida, che ha riportato un trauma al volto, ed è stata trasferita in codice giallo al Sant’Anna, e un ragazzo di 14 anni, passeggero, che ha riportato un trauma a un arto inferiore ed è stato soccorso in codice verde, sempre al Sant’Anna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica, coordinate da Areu. Due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Como e Appiano Gentile, hanno collaborato con il personale sanitario per liberare il motociclista rimasto sotto il camion e per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri di Lomazzo e la polizia locale di Fenegrò, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. L’impatto, avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento, ha richiesto un intervento tecnico urgente.

Le condizioni del motociclista restano critiche, mentre gli altri coinvolti non sembrano essere in pericolo di vita. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti