SOLARO – Partiranno la prima settimana di dicembre i lavori di manutenzione della copertura del Municipio. L’investimento è di 100mila euro, stanziati attraverso la variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta di Consiglio Comunale accedendo all’avanzo di amministrazione.

Si tratta della prosecuzione degli interventi eseguiti due anni fa sul corpo storico della Villa, resi necessari dalle ultime ondate di maltempo che si sono abbattute sulla zona. A seguito di sopralluoghi sono emerse criticità da sanare per contrastare il pericolo di infiltrazioni all’interno dei locali adibiti ad uffici comunali. L’intervento prevede la sistemazione del tetto con la sostituzione delle parti ammalorate. Salvo complicazioni dovute agli eventi atmosferici i lavori si concluderanno entro 30 giorni.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: «Negli ultimi tre anni è il quarto intervento di manutenzione al Municipio. C’è stata la realizzazione dei nuovi uffici della Polizia Locale e nuova sede del gruppo fotografico Cogli l’Attimo per una spesa di 30mila euro, poi il rifacimento dell’impianto di riscaldamento per 43mila euro e la manutenzione straordinaria della copertura della Villa Comunale per 75mila euro. Questo nuovo intervento è da inserire in una serie di manutenzioni degli edifici pubblici che abbiamo messo in programma nei prossimi mesi e che proseguiremo con senso di responsabilità verso i dipendenti del Comune ed i cittadini residenti».