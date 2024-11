iltra2

TRADATE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, il Comune di Tradate, in collaborazione con l’associazione “Donna oggi”, l’associazione “Quelli delle Ceppine” e il Gruppo Alpini di Abbiate Guazzone, ha promosso una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questo importante tema.

Gli eventi già svolti

La programmazione è iniziata con largo anticipo rispetto alla data ufficiale:

Dal 12 novembre , sono state installate opere e simboli a tema in diversi punti della città.

, sono state installate opere e simboli a tema in diversi punti della città. Dal 15 novembre , le “scarpe rosse” , simbolo della campagna contro la violenza sulle donne, sono state esposte nelle vetrine dei negozi che hanno aderito all’iniziativa.

, le , simbolo della campagna contro la violenza sulle donne, sono state esposte nelle vetrine dei negozi che hanno aderito all’iniziativa. Dal 18 al 30 novembre al la Biblioteca Frera di via Zara , è stata allestita la mostra “Donne e storie di donne” , con opere di Irma Cabano e Tina Dante, accompagnata da un angolo dedicato ai fumetti curato dalla fumetteria Mana Nero .

la , è stata allestita la mostra , con opere di Irma Cabano e Tina Dante, accompagnata da un angolo dedicato ai fumetti curato dalla fumetteria . Lo scorso 23 novembre alla sala eufonica della Biblioteca Frera, si è tenuto un cineforum a tema, seguito da una presentazione guidata delle opere esposte nella mostra.

Celebrazioni del 25 novembre

La giornata di ieri, 25 novembre, è stata dedicata alle celebrazioni ufficiali. Alle 20.30, in piazza Mazzini, si sono svolte diverse attività commemorative:

L’ accensione di lumini rossi , simbolo del ricordo e della lotta contro la violenza di genere.

, simbolo del ricordo e della lotta contro la violenza di genere. La lettura di poesie e testi tematici , che hanno coinvolto il pubblico in riflessioni profonde.

, che hanno coinvolto il pubblico in riflessioni profonde. L’accensione di fiaccole, a simboleggiare l’impegno della comunità nel mantenere viva l’attenzione sul tema.

A conclusione della serata, il Gruppo Alpini di Abbiate Guazzone ha offerto del thè caldo, creando un momento conviviale per i partecipanti.

Questa serie di iniziative ha rappresentato un’occasione importante per riflettere, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su un tema di grande rilevanza sociale. La mostra alla Biblioteca Frera rimarrà visitabile fino al 30 novembre durante gli orari di apertura.

(foto archivio)

26112024