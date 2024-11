Cronaca

CISLAGO – “Con estremo rammarico, pubblichiamo il comunicato diffuso dall’associazione Vivaci Cislago giovane promotrice dell’iniziativa “Una lavagna per la consapevolezza” organizzata per sensibilizzare sul tema della violenza di genere”: così un comunicato dell’Amministrazione comunale cislaghese riguardo a quanto accaduto in paese.

Questo il comunicato

Con grande dispiacere, comunichiamo che la lavagna installata accanto alla panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata vandalizzata. Questo spazio, pensato per dare voce a riflessioni, emozioni e pensieri sul tema della violenza di genere, è stato deturpato da pasticci e scritte inappropriate che non abbiamo potuto ignorare. Un atto del genere non colpisce solo l’iniziativa, ma l’intera comunità e il valore che questa lavagna rappresenta: rispetto, sensibilizzazione e consapevolezza. Non ci facciamo scoraggiare anzi: l’episodio ci ricorda quanto sia ancora necessario lavorare per promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà. Abbiamo provveduto a ripristinare la lavagna, per quanto possibile. Ringraziamo chi ci sostiene e che ha contribuito scrivendo frasi contro la violenza.

“Condanniamo fermamente questi episodi, comportamenti incivili che lasciano senza parole e che denotano una mancanza di rispetto assoluta” concludono dal Comune.

(foto: la lavagna vandalizzata con scritte e scarabocchi)

27112024