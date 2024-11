Lombardia

MILANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Brianza Rete Comune relativo alla richiesta di dimissioni da parte del centrodestra al consigliere Alberto Rossi.

Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia improvvisano un attacco al consigliere Alberto Rossi chiedendone le dimissioni, con l’obiettivo di “moralizzare” la politica. Secondo il gruppo di centrosinistra Brianza Rete Comune si è trattato di “un attacco scomposto e fuori luogo, che ha il sapore di una propaganda tardiva”.

“Un rinvio a giudizio non è una condanna” ha affermato il capogruppo Vincenzo Di Paolo. “Rossi gode della stima, della fiducia, del sostegno nostro, dei suoi cittadini, della sua città. E ha tutta la legittimità politica per proseguire il suo lavoro in Provincia e come sindaco di Seregno.”

“Il Consiglio Provinciale – ha proseguito Di Paolo – non è la sede per discutere di questioni processuali, giudiziarie o amministrative legate alla vicenda che vede coinvolto il nostro consigliere. Dispiace che le forze di centrodestra abbiano voluto trascinare la discussione su questo piano.”

In una nota stampa il gruppo di centrosinistra afferma: “Non accettiamo lezioni da chi non ha titolarità a parlare di ‘moralizzazione della politica’. Rispediamo al mittente la richiesta di dimissioni e andiamo avanti a lavorare, insieme a Rossi, con serenità e con la forza delle nostre convinzioni”.

