La prossima grande meme coin potrebbe arrivare sul mercato tra poche settimane.

Crypto All-Stars (STARS), una delle prevendite più virali del 2024, si avvicina al suo atteso lancio, con l’ICO che terminerà il 20 dicembre.

Con soli 25 giorni rimasti, l’hype e la FOMO attorno al progetto hanno raggiunto livelli altissimi. Di recente, l’ICO di STARS ha superato i $6 milioni, con oltre $200.000 aggiunti giornalmente grazie a offerte massicce da parte delle balene.

Come ha fatto Crypto All-Stars a raccogliere $6 milioni in prevendita?

Gli investitori cripto sono alla frenetica ricerca della prossima meme coin a bassa capitalizzazione che potrebbe renderli milionari in questo mercato rialzista.

Le notizie sono piene di trader fortunati che hanno generato ricchezze investendo presto in meme coin. Ad esempio, un investitore di $ZEREBRO ha trasformato $85 in $1 milione, assicurandosi già profitti per $480.000.

Someone bought $85 $Zerebro about a month and now $1M in profit.

— Kakashi (@kkashi_yt) November 24, 2024

Allo stesso modo, un altro trader ha trasformato $255 in $954.000 con $MUSTARD in sole 18 ore, bloccando profitti per $202.900.

Sebbene questi rendimenti esplosivi richiedano spesso fortuna, molti investitori ritengono che Crypto All-Stars possa offrire rendimenti elevati dopo il suo lancio.

STARS non è un token ordinario. Il whitepaper descrive una roadmap a lungo termine per renderlo un progetto centrale nel prossimo superciclo delle meme coin.

Il suo punto di forza è MemeVault: il primo modello di staking unificato, multichain e multitoken.

Lo staking sta guadagnando popolarità, specialmente nel settore delle meme coin. Tuttavia, molte meme coin (Dogecoin, Pepe, Dogwifhat, ecc.) non offrono reddito passivo o utilità aggiuntive, lasciando i detentori dipendenti solo dall’andamento dei prezzi.

Con il MemeVault, i detentori di meme coin possono ora mettere in staking e ottenere rendimenti attraenti ai tassi più alti del settore.

MemeVault accetterà 11 delle meme coin più popolari, tra cui Pepe (PEPE), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Floki (FLOKI), Based Brett (BRETT), Mog Coin (MOG), Milady Meme Coin (LADYS), Turbo (TURBO), Toshi (TOSHI), Coq Inu (COQ) e Bonk (BONK).

Inoltre, i compratori di STARS possono mettere in staking il token e ottenere il triplo delle ricompense. Gli investitori della prevendita possono accedere a una piattaforma di staking secondaria con un tasso di rendimento del 325%.

Con vantaggi così allettanti, non sorprende che gli investitori esperti prevedano una forte domanda per STARS, definendola la prossima meme coin da 100x.

Previsioni di prezzo STARS: la prossima meme coin da 100x?

Crypto All-Stars è una meme coin con solide fondamenta, oltre al MemeVault.

Il progetto si distingue offrendo un’opzione di investimento sicura, lontana da truffe e rug pull comuni nel settore.

A tal fine, lo smart conteact di STARS è stato sottoposto a più audit, che non hanno rilevato vulnerabilità o rischi di centralizzazione. Il contratto non presenta funzioni di honeypot, alte tasse di vendita e la proprietà è stata revocata.

I report di audit di Coinsult e Solid Proof sono disponibili sul sito della prevendita.

Inoltre, il protocollo MemeVault è stato ampiamente verificato e segue lo standard ERC-1155 per la sicurezza.

La tokenomica di STARS è orientata alla comunità, con il 70% della fornitura destinato agli investitori: 25% ciascuno per il MemeVault e lo staking, e un 20% per la prevendita.

Il restante 30% sarà utilizzato per quotazioni su CEX e iniziative di marketing.

Con fondamenta così solide, non sorprende che gli investitori siano ottimisti sul potenziale di STARS. Meme coin con minore valore hanno registrato rendimenti superiori a 1000x nell’euforia rialzista.

L’influencer Fred Crypto prevede rendimenti 50x dopo il lancio di STARS.

Lo YouTuber ClayBro (130k iscritti) punta a rendimenti vicini a 70x, mentre il popolare canale 99Bitcoins definisce STARS la prossima meme coin da 100x.

Queste proiezioni non sono sogni irrealizzabili. Nonostante l’ottima performance della prevendita, STARS è ancora una meme coin a bassa capitalizzazione, in grado di offrire rendimenti eccezionali.

Tuttavia, solo i primi acquirenti potrebbero massimizzare i guadagni.

Gli investitori interessati possono visitare il sito della prevendita per acquistare facilmente la meme coin e seguire gli account X e Telegram per gli ultimi aggiornamenti.

