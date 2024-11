Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Un arresto e una denuncia nella nella notte di mercoledì 20 novembre ad opera della polizia di Busto Arsizio; si tratta di un importante risultato per il contrasto del fenomeno dei furti in appartamento.

In primis l’arresto in flagranza di un trentaquattrenne italiano, residente a Busto Arsizio, sorpreso mentre tentava di allontanarsi dai garage di un condominio del centro cittadino, con l’intento di rubare una bicicletta. L’allarme era stato dato dai residenti che, allertati da rumori sospetti provenienti dal seminterrato, avevano richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti, giunti sul posto intorno alla mezzanotte, hanno individuato un soggetto sospetto lungo la strada e lo hanno fermato. Grazie agli accertamenti successivi è stato possibile attribuire all’uomo non solo il tentativo di furto, ma anche il danneggiamento di circa 15 garages visitati nella serata precedente. Dopo l’arresto è stato posto agli arresti domiciliari.

Nella stessa notte gli agenti della volante hanno fermato un veicolo sospetto, identificando un cinquantaseienne italiano, residente nel comasco, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia. Durante il controllo sono stati rinvenuti nel veicolo numerosi grimaldelli e attrezzi comunemente utilizzati per forzare porte e finestre. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e per guida senza titolo, atteso che la patente gli era stata revocata. Nei suoi confronti la divisione anticrimine ha avviato l’istruttoria per l’applicazione, da parte del auestore di Varese, delle misure di prevenzione.