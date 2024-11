Città

SARONNO – Natale green a Saronno, bus urbani gratis fino all’Epifania: abbonamenti e biglietti a carico del Comune.

Frontale a Fenegrò tra un’auto e una moto: il 23enne alla guida della due ruote, un saronnese, è stato portato in gravi condizioni al Sant’Anna di Como.

Ssi sono registrati tentativi di furti nelle abitazioni situate nelle zone di via Roma, via Pio XI e via Pirandello di Gerenzano. L’amministrazione comunale ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini e invitarli a prendere precauzioni.

Lomazzo, abbattono la colonnina del benzinaio e rubano mille euro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

27112024