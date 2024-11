Sport

SARONNO / LUBIANA- La capitale e più grande città della Slovenia, conosciuta per il polo culturale e la popolazione studentesca delle sue università, ed anche per i musei e per gli spazi verdi tra cui il grande Parco Tivoli, ha ospitato la gara internazionale di Karate, l’Open di Slovenia, con competizioni agonistiche nelle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento).

Bottino pieno per la Saronnese Alessandra Bossi che nella gara di Kumite individuale ha vinto ben tre medaglie d’oro in tre diverse categorie, under 18 -48 Kg di peso, under 21 -50 Kg di peso e seniores -50 Kg di peso, dimostrando l’ottima forma e tutte le sue potenzialità tecniche con prestazioni di assoluto rilievo. La società della Saronnese, il Cao Karate Team guidata dal maestro Davide Colombo, sommando tutti i singoli risultati dei propri atleti si è aggiudicata alla fine della giornata, il trofeo come migliore società iscritta alla gara, riconoscimento vinto su 105 club iscritti, complimenti a tutti. Complimenti anche all’organizzazione per aver svolto tutte le competizioni nel migliore dei modi, senza nessun tipo di intoppo o di ritardo gestendo al meglio gli otto tatami gara con diretta streaming TV per chi non ha potuto raggiungere il palazzetto.