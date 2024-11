Il recente rialzo di Bitcoin ha creato nuovi ecosistemi unici nel mercato delle criptovalute. Mentre alcune meme coin già esistenti come Dogecoin e Pepe hanno visto una crescita massiccia, molti investitori hanno anche spostato la loro attenzione verso le meme coin a tema gatto, che vengono viste come la prossima grande “meta” per guadagni futuri.

Con una capitalizzazione di mercato combinata delle meme coin che si avvicina ai $5 miliardi, le principali criptovalute a tema gatto puntano a superare cripto storiche come DOGE e Shiba Inu. Questo non è del tutto inaspettato, dato che esperti del settore come Murad hanno recentemente twittato che questa crescita è in linea con la famosa profezia sulle Cat Coins dell’analista GCR.

1. #1 Cat Coin that is slowly melting upwards 2. Cats are only ~6.2% the size of Dogs 3. GCR famous Cat Coins prophecy 4. Cobie recently added @artsch00lreject Cats 5. Several Key listings that are yet to come 6. No big spikes / pumps yet

Tra queste, c’è Catslap, una meme coin che ha conquistato il mercato nel giro di un giorno dal suo lancio su un exchange decentralizzato.

Ecco le 6 principali cripto a tema gatto che hanno catturato l’attenzione della comunità:

Il video virale di un gatto che schiaffeggia un altro gatto o una persona è diventato uno dei meme più riconoscibili online.

Sfruttando l’alto livello di interattività di questo meme, Catslap, un nuovo progetto a tema meme, ha rapidamente catturato l’attenzione della comunità dopo il suo lancio sugli exchange decentralizzati.

Sviluppato sulla blockchain di Ethereum, Catslap è stato descritto come il “gatto più aggressivo del mondo”, capace di abbattere anche i meme di gatti che attualmente occupano le posizioni più alte nelle classifiche dei prezzi.

Questa meme coin ha adottato un approccio incentrato sull’utilità ed è molto semplice. Gli utenti che arrivano sul sito web sono invitati a toccare lo schermo e vedere il gatto che schiaffeggia Pepe.

Questa meme coin è arrivata per la prima volta su Best Wallet nella sezione “Token in arrivo” dopo il lancio su Uniswap. Non appena è stata aggiunta, il suo prezzo è aumentato di oltre il 2000% prima di una leggera correzione.

@CatSlapToken just hit a new ATH and shows no sign of slowing down!🔥

Numerosi KOL (Key Opinion Leaders) ne hanno già parlato. Ad esempio, Crypto Diplomat ha affermato che questo token ha un potenziale di 1000x.

Altri esperti di criptovalute prominenti su X, come Crypto Embassy, lo hanno giustamente definito il prossimo trend virale.

Here I found the viral sensation @CatSlapToken – $SLAP 👀 With market cap of 10.7M they are all set for moon

🚀 Liquidity locked for 60 days

🔒 Grab your bags before it’s too late!

Buy here : https://t.co/cznTCbN0Z4…

Website : https://t.co/87XhPBsHm9 pic.twitter.com/dVv6EMVjV4

— Crypto Embassy (@Cryptoembassyy) November 21, 2024