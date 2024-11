ilSaronnese

ORIGGIO – Lunedì 25 novembre in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere il Gruppo Panchina Rossa Origgio in collaborazione con Pro Loco, Avis e associazione Anziani Origgesi ha organizzato un evento patrocinato dal

Comune di Origgio.

Nel salone del Centro Anziani l’attrice teatrale Marialuce Giardini ha presentato un monologo scritto da lei dal titolo “Data: 25 novembre Nome:”. Dietro la scena scorrevano i nomi delle tante donne vittime di femminicidio, troppo spesso citate solo come numeri, la lettura del testo ne onorava la memoria e ne celebrava la vita. Il monologo recitato con enfasi, sentimento e trasporto dalla talentuosa attrice ha emozionato il pubblico.

Ha portato a riflettere su molti aspetti del fenomeno della violenza contro le donne: il fatto che colpisca persone di età diverse ed estrazione sociale diverse, il fatto che possa presentarsi in varie forme come quella economica o quella psicologica, il fatto che la società, la politica e la stampa se ne occupino troppo poco e a volte non nel modo migliore. La giovane artista ha portato anche il punto di vista dei giovani e sottolineato l’importanza dell’educazione per un cambiamento culturale, possibile con l’impegno di tutti.

I volontari e le volontarie del Gruppo Panchina Rossa Origgio e di Pro Loco Origgio ringraziano Marialuce e Marianna per aver dedicato gratuitamente tempo e impegno per una causa importante. Ringraziano inoltre le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: l’associazione Anziani Origgesi per la collaborazione e l’ospitalità, Avis Origgio per l’attenzione costante ai temi che riguardano la salute ed i diritti delle donne ed il Comune di Origgio per il Patrocinio e la presenza alle varie iniziative di

sensibilizzazione.

Gli organizzatori ringraziano il pubblico che ha mostrato sensibilità e impegno civile partecipando alle celebrazioni di una giornata molto importante.