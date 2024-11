LOMAZZO – Sempre meno ligi i cittadini alle regole della raccolta differenziata dei rifiuti, il sindaco lancia un appello.

Negli ultimi periodi assistitiamo a un peggioramento della raccolta differenziata, con conseguente aumento di rifiuti indifferenziati, questo fenomeno causa oltre che un danno ambientale anche un danno economico. Bisogna tornare a essere virtuosi ed efficienti, per queste ragioni, fino al momento in cui non entreranno in vigore (1 Aprile 2025) le nuove modalità di conferimento, è fondamentale rispettare la regola vigente che prevede l’esposizione della frazione indifferenziata solo ed esclusivamente tramite il cestello grigio correttamente esposto.