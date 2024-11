Città

SARONNO – E’ stato Roberto Pacchetti, codirettore del Tgr Rai, a riassumere le parole, i ricordi, le emozioni e il grande cordoglio dei giornalisti, dei cittadini, dei lettori, dei conoscenti e degli amici di sempre che stamattina, mercoledì 27 novembre, si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale della Santa Croce di Gazzada per l’ultimo saluto ad Ezio Motterle.

Sessantotto anni e storico responsabile dell’edizione di Varese de “Il Giorno”, Motterle nei 40 anni della sua lunga carriera giornalistica ha seguito e raccontato con professionalità e intuito la realtà quotidiana della provincia varesina. Ed oggi erano tutti lì: nessuno ha voluto mancare. C’erano i giornalisti delle principali testate, quelli cresciuti alla sua scuola, quelli che l’hanno avuto come “concorrente”, come collega, come mentore e anche chi ha fatto un pezzo di strada con lui cambiando poi professione. La chiesa, con esponenti della comunità di Gazzada, del mondo politico come il consigliere regionale Samuele Astuti, e delle forze dell’ordine ha illustrato il mondo che Motterle ha raccontato per anni con grande attenzione e passione, proprietà di linguaggio e un’idea di giornalismo che gli ha permesso di raccontare la provincia di Varese dalle cronache dei grandi processi alle vicende umane, dalle tragedie alle grandi vittorie politiche.

Nell’omelia è stato ricordato quanto il giornalismo fosse parte della vita di Motterle ma anche l’amore per la sua famiglia e la sua comunità. Un pensiero è andato anche alle sue passioni; a partire da quella piccola, ma lui la rendeva preziosa, per le cartoline. Amava mandarLe dalle sue trasferte in Francia. “Sono l’ultimo dei romantici delle cartoline” diceva sempre non dimenticando di sollecitare l’invio di una cartolina ad ogni vacanza.

A tratteggiare la sua pacatezza, il carattere un po’ burbero nei modi ma schietto e generoso nei consigli è stato Roberto Pacchetti che al termine del funerale ha prestato voce, parole, emozioni ai ricordi e ai ringraziamenti di tanti presenti e soprattutto al sincero affetto che legava Ezio Motterle a tutto il mondo del giornalismo varesino.

