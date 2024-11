Sport

SARONNO – C’è sempre una prima volta, nella vita come nello sport, e nel caso della Repax Basket parliamo della prima vittoria in una partita ufficiale del campionato CSI, girone di Milano, perlomeno da quando il “nuovo corso” della pallacanestro all’Oratorio Regina Pacis di Saronno ha ripreso il via, nell’autunno del 2022, dopo quasi vent’anni di pausa.

Vittoria che è arrivata al cardiopalma battendo per 49 a 47 la squadra ODB Rescaldina, in un finale che si è combattuto punto a punto e che ha visto i padroni di casa recuperare da un iniziale 7 a 0 sotto, portarsi avanti anche di 8 punti per poi rimanere un po’ preda della cosiddetta “paura di vincere”, che già nelle prime partite di quest’anno aveva negato il piacere del primo successo. Invece questa volta i ragazzi della Repax, nonostante assenze e infortuni, hanno saputo tenere botta e hanno potuto finalmente festeggiare.

«Sono contento e fiero dei ragazzi perché se lo meritavano», dice Luca Biagi, giovanissimo coach della Repax insieme ad Alessandro Bianchi. «Siamo una realtà appena nata e abbiamo una gran voglia di giocare e competere con le nostre avversarie. Il percorso è iniziato un po’ in salita ma siamo orgogliosi di aver trasformato dei ragazzi che volevano semplicemente giocare per divertimento in una squadra sempre più affiatata». La Repax basket nasce infatti dalla voglia di alcuni ragazzi, che fino a quel momento avevano giocato solo nei vari campetti di Saronno e limotrofi, di provare l’esperienza di una squadra vera, con tutte le difficoltà e le ambizioni del caso.

«Siamo partiti due anni fa buttando il cuore oltre l’ostacolo», racconta Alessandro Galli, presidente della Repax, «perché c’erano questi ragazzi che volevano giocare e abbiamo voluto dare loro una possibilità. Il primo anno ci siamo solo allenati e il secondo abbiamo fatto il primo campionato facendo tanta gavetta. Adesso siamo una squadra più strutturata, che ancora deve conoscersi ma che sicuramente ha l’entusiasmo e anche un po’ l’incoscienza della gioventù. Siamo molto soddisfatti sotto ogni punto di vista, perché è una cosa che parte dai ragazzi che sta funzionando nei pieni valori di sportività, rispetto, impegno e voglia di stare insieme che è ciò che vogliamo contraddistingua la Repax, al di là dei risultati sul campo».

Il prossimo impegno sarà in trasferta il 28 novembre contro la Poscar Bariana, mentre in casa toccherà aspettare il 15 dicembre per la sfida contro il Real Busto NBUC. Palla a due alle 20 all’Aldo Moro in viale Santuario a Saronno. Per tutte le informazioni – anche sulle squadre di calcio – vi rimandiamo ai canali Instagram e Facebook della Polisportiva Repax.

