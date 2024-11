Città

SARONNO – Grande attesa per il ritorno del trenino di Natale, un’attrazione amata da grandi e piccini, che animerà il centro città da sabato 30 novembre. L’iniziativa, ormai tradizionale nel periodo natalizio, è stata confermata grazie al sostegno del main sponsor Enrico Cantù Assicurazioni.

Realizzato nell’ambito delle attività natalizie promosse dal comune di Saronno in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e il Distretto urbano del commercio (Duc), il trenino sarà attivo ogni sabato e domenica fino al 24 dicembre. I percorsi gratuiti permetteranno di vivere la magia del Natale attraversando le principali vie e piazze del centro.

Il trenino offrirà tre itinerari distinti, tutti con partenza e arrivo in piazza Libertà.

Primo percorso: Piazza Libertà, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Legnani, via PL Monti, con ritorno a piazza Libertà.

Piazza Libertà, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Legnani, via PL Monti, con ritorno a piazza Libertà. Secondo percorso: Piazza Libertà, via Roma, via Leopardi, via Mazzini, via Marconi, via Garibaldi, via Taverna e conclusione in piazza Libertà.

Piazza Libertà, via Roma, via Leopardi, via Mazzini, via Marconi, via Garibaldi, via Taverna e conclusione in piazza Libertà. Terzo percorso: Corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, via Cavour, piazza De Gasperi, via del Caldo, via Pozzetto, corso Italia e fermata finale in piazza Libertà.

Il trenino sarà in funzione dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, offrendo momenti di svago per tutta la famiglia in un’atmosfera natalizia unica. Per chi arriva in città in auto, sono previste diverse aree di parcheggio tra cui piazza Mercato, via Pellico e via Manzoni, per garantire la massima comodità.

“Per me è un dovere contribuire alle attività sul nostro territorio – ha spiegato Enrico Cantù durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Natale – ma in questo caso è anche un piacere perché regalare ai bimbi e alle famiglie un momento di serenità è davvero un’opportunità unica soprattutto in un periodo magico come quello del Natale”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti